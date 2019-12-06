На админчерте с Крымом задержали крымского татарина

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. На контрольно-пропускном пункте “Чаплынка” российские силовики задержали крымского татарина Нури Джаферова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook организации Крымская солидарность.

“Сегодня в районе 14.30 часов дня на контрольно-пропускном пункте „Чаплынка“ российскими силовиками был задержан и более 3.5 часов удерживался Джаферов Нури Асанович 1971 года рождения, которого привёз на границу его сын Редван”, — сказано в сообщении.

Также сообщается, что с пункта пропуска его вывезли на скорой помощи в больницу Армянска, а его сын поехал за ним на машине. С Нури Джаферовым проводили определённые действия и задавали вопросы, пока ему не стало плохо.

“Его заставили раздеться, обвиняли в терроризме, оказывали давление психологическое”, — сообщил его сын Редван.

Сообщается, что в больнице Нури Джаферову ввели успокоительные лекарства. Он намеревается обратиться в полицию.

“После того как он пришёл на пропускной пункт, сразу у них началась какая-то спецоперация „Магнит“. Его сразу увели, обыскали, изъяли вещи, два телефона у него было с собой. После этого начали давить на него, обвинять его в том, что он — террорист; в том, что он связан с ИГИЛ; начали расспрашивать о сестре, которая находится в Турции, чем она занимается; интересовались почему он выезжает на территорию Украины. Он сказал что ехал покупать кроликов (показал им даже фотографии каких-то кроликов). Так они на протяжении 3 часов давили на него психологически разными способами, с его слов. После этого ему стало плохо, видимо давление поднялось, схватили судороги. Ему вызвали скорую, сыну позвонить не дали, хотя он требовал позвонить и адвокату, и сыну. После этого „скорая“ приехала и забрала его в Армянск. Выехать ему сегодня не дали”, — сказал адвокат Эдем Семедляев.

Напомним, прокуратура АР Крым открыла производство против российских силовиков из-за обысков у крымского татарина.

Украинские Национальные Новости

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