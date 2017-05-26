На 1 тис. жінок у Києві припадає 861 чоловіків - статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Києві, станом на 1 січня 2017 року, на 1 тис. жінок припадає 861 чоловік. Про це йдеться в повідомленні Головного управління статистики у м.Києві до дня міста, передає УНН.
“Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на 1 січня 2017 року становила 2 млн 926 тис. осіб (6,9% від чисельності наявного населення України). Жінки складають 53,7% від загальної кількості постійного населення, чоловіки — 46,3%. На 1000 жінок припадає 861 чоловік,” — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Києві поменшало студентів.