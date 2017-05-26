На 1 тыс. Женщин в Киеве приходится 861 человек - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Киеве, по состоянию на 1 января 2017 на 1 тыс. Женщин приходится 861 человек. Об этом говорится в сообщении Главного управления статистики в Киеве ко Дню города, передает УНН.
“Численность населения в Киеве, по оценке, на 1 января 2017 составляла 2 млн 926 тыс. человек (6,9% от численности наличного населения Украины). Женщины составляют 53,7% от общей численности постоянного населения, мужчины — 46,3%. На 1000 женщин приходится 861 мужчина,”- говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Киеве уменьшилось число студентов.