Н.Корчак на посаді голови НАЗК отримала більше 1,3 млн грн зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Наталія Корчак на посаді Голова Національного агентства з питань запобігання корупції отримала у 2016 році 1325483 грн і задекларувала 12 тис. дол. Її щорічна декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Минулого року Н.Корчак отримала на посаді голови НАЗК 1325483 грн заробітної плати. Крім того у 2016 році вона отримала 57156 грн зарплати працюючи у Національній академії прокуратури України.
Н.Корчак має квартиру площею 88,3 кв м., 3 машиномісця, а також навпіл з сином володіє ще однією квартирою площею 37,58 кв м.
Голова НАЗК в е-декларації також вказала, що її син отримав у 2016 році 17407 грн зарплати і 5813 грн стипендії.
Дані про чоловіка Н.Корчак у декларації відсутні.
Відповідно до документа, у родини минулого року не було банківських рахунків, а готівкою голова НАЗК зберігала 12 тис. дол.
Нагадаємо, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак зазначила у декларації за 2015 рік три квартири, дві з яких площею 88,3 і 37,58 квадратних метрів належать їй особисто, і одна квартира площею 37,58 квадратних метрів — її спільна власність із сином.
У графі “Доходи, у тому числі подарунки” Н.Корчак вказала суму 218 тис. 273 грн як заробітну плату, а також 8 тис. 300 грн — як доходи сина.