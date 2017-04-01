Н.Корчак на посту главы НАПК получила более 1,3 млн грн зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Наталья Корчак на посту Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции получила в 2016 году 1325483 грн и задекларировала 12 тыс. долл. Ее ежегодная декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
В прошлом году Н.Корчак получила на посту председателя НАПК 1325483 грн заработной платы. Кроме того, в 2016 году она получила 57156 грн зарплаты работая в Национальной академии прокуратуры Украины.
Н.Корчак имеет квартиру площадью 88,3 кв м., 3 машиноместа, а также пополам с сыном обладает еще одной квартирой площадью 37,58 кв м.
Председатель НАПК в электронной декларации также указала, что ее сын получил в 2016 году 17407 грн зарплаты и 5813 грн стипендии.
Данные о муже Н.Корчак в декларации отсутствуют.
Согласно документу, в семьи в прошлом году не было банковских счетов, а наличными председатель НАПК сохраняла 12 тыс. долл.
Напомним, Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак внесла в декларацию 2015 года три квартиры, две из которых площадью 88,3 и 37,58 квадратных метров принадлежат ей лично, и одна квартира площадью 37,58 квадратных метров - ее общая собственность с сыном.
В графе "Доходы, в том числе подарки" Н.Корчак указала сумму 218 тыс. 273 грн в качестве заработной платы, а также 8 тыс. 300 грн - как доходы сына.