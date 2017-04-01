Н.Корчак на посту главы НАПК получила более 1,3 млн грн зарплаты

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51222 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104906 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161472 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118840 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117957 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113316 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104788 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107212 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103695 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155023 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Н.Корчак на посту главы НАПК получила более 1,3 млн грн зарплаты

Н.Корчак на посту главы НАПК получила более 1,3 млн грн зарплаты

Киев  •  УНН

 • 16881 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Наталья Корчак на посту Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции получила в 2016 году 1325483 грн и задекларировала 12 тыс. долл. Ее ежегодная декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

В прошлом году Н.Корчак получила на посту председателя НАПК 1325483 грн заработной платы. Кроме того, в 2016 году она получила 57156 грн зарплаты работая в Национальной академии прокуратуры Украины.

Н.Корчак имеет квартиру площадью 88,3 кв м., 3 машиноместа, а также пополам с сыном обладает еще одной квартирой площадью 37,58 кв м.

Председатель НАПК в электронной декларации также указала, что ее сын получил в 2016 году 17407 грн зарплаты и 5813 грн стипендии.

Данные о муже Н.Корчак в декларации отсутствуют.

Согласно документу, в семьи в прошлом году не было банковских счетов, а наличными председатель НАПК сохраняла 12 тыс. долл.

Напомним, Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак внесла в декларацию 2015 года три квартиры, две из которых площадью 88,3 и 37,58 квадратных метров принадлежат ей лично, и одна квартира площадью 37,58 квадратных метров - ее общая собственность с сыном.

В графе "Доходы, в том числе подарки" Н.Корчак указала сумму 218 тыс. 273 грн в качестве заработной платы, а также 8 тыс. 300 грн - как доходы сына.

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