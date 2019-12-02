МЗС вручило ноту протесту послу Угорщини через його заяви щодо автономії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У понеділок до МЗС України було запрошено посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому у зв’язку з інтерв’ю одному з українських інтернет-видань від 28 листопада було зазначено про неприйнятність його заяв щодо автономії угорської національної меншини в Україні та блокування угорською стороною діяльності Комісії Україна – НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.
Угорському послу було вручено ноту протесту.
В ході бесіди було додатково наголошено на тому, що Закон України "Про освіту" не порушує прав українців угорського походження, а навпаки надає їм можливості кращої самореалізації в Україні, що наразі було підтверджено Венеціанською комісією.
В інтерв’ю одному з українських інтернет-видань посол Угорщини Іштван Ійдярто висловлювався щодо того, що члени нацменшин, крім кримських татар в Україні, не мають можливості вчитися в школах, а тільки в групах і класах рідною мовою. Також посол заявляв про блокування Угорщиною Комісії Україна-НАТО.
Нагадаємо, в Україні причину ускладнення відносин із Угорщиною побачили в політиці уряду Орбана.