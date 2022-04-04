МЗС Великої Британії: росія має бути відсторонена від членства у Раді ООН з прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що росія має бути відсторонена від членства у Раді ООН з прав людини після вбивства мирних жителів в Україні, додавши, що військові злочини мали місце, пише УНН, повідомляє CNN.
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Коментарі Трасс прозвучали у понеділок, коли вона виступала разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Варшаві.
"Ми всі вражені сценами в Бучі, - сказав Трасс. - Цілком очевидно, що мали місце військові злочини".
Трасс додала, що Сполучене Королівство хоче, щоб "справедливість перемогла у Міжнародному кримінальному суді", і заявила, що Велика Британія надасть додаткове фінансування.
"Ми бачили різанину, свідчення згвалтувань і сексуального насильства, а також невибірні вбивства мирних жителів", - додала Трасс.
"Ми не заспокоїмося, доки ці злочинці не будуть притягнуті до відповідальності. Нам ясно, що після цих жахливих злочинів росії немає місця у Раді з прав людини".
Додамо
Президент США Джо Байден у понеділок назвав звірства, вчинені росією та президентом володимиром путіним у Бучі, "воєнним злочином", додавши, що він розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти Москви.