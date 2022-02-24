МЗС України розпочало процедуру розриву дипломатичних відносин з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України розпочало процедуру розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією на доручення президента. Про це йдеться в заяві пресслужби МЗС, пише УНН.
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“На доручення Глави Української держави МЗС України розпочало процедуру розриву дипломатичних відносин відповідно до норм міжнародного права”, - повідомили в МЗС.
Деталі
Так, Україна пішла на такий крок у відповідь на акт збройної агресії РФ проти Української держави, вторгнення російських військ задля знищення Української держави, захоплення силою української території та встановлення окупаційного контролю.
“Наголошуємо, що російська наступальна операція є нападом на суверенітет та територіальну цілісніть України, грубе порушення Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права. Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Росією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Ми будемо продовжувати захищати права та інтереси українців в Росії, у тому числі українських політичних в‘язнів”, - наголосили у дипвідомстві.
Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.
Контекст
Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
Зеленський повідомив про введення воєнного стану на всій території України.
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.