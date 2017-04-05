МЗС України прокоментувало ймовірне застосування хімічної зброї у Сирії

“Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване у зв’язку із повідомленнями про можливе застосування 4 квітня 2017 року хімічної зброї в районі населеного пункту Хан Шайхун на півдні провінції Ідліб у Сирії, яке призвело до великих втрат серед цивільного населення”, — йдеться у повідомленні.

Україна підтверджує свою тверду позицію, що застосування хімічної зброї будь-ким, будь-де і за будь-яких обставин є грубим порушенням міжнародного права і має бути суворо засуджено. Особи, відповідальні за такі дії, повинні бути притягнуті до відповідальності.

“Рішуче засуджуючи застосування хімічної зброї, Україна очікує на результати розслідування, яке буде проведене місією Організації із заборони хімічної зброї з встановлення фактів”, — наголошується в коментарі зовнішньополітичного відомства.

Як зазначається, в умовах зростаючих викликів і загроз міжнародному миру і безпеці повне виконання та зміцнення міжнародних режимів нерозповсюдження зброї масового знищення та заборони окремих її видів повинно залишатися головним пріоритетом для міжнародного співтовариства.

“Послідовно виступаємо за неухильне дотримання положень ключових міжнародно-правових документів у цій галузі, включаючи Конвенцію 1993 року про заборону розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї та про її знищення (КХЗ) та Женевський протокол 1925 року про заборону застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів, стороною яких є Україна”, — зазначається в заяві.

У МЗС наголосили, що як непостійний член Ради безпеки ООН Україна виступає за необхідність запровадження Радою безпеки заходів згідно з главою VII Статуту ООН у відповідь на порушення КХЗ і резолюції РБ ООН 2118 (2013).

Як повідомляв УНН 5 квітня, внаслідок ймовірної хімічної атаки у Сирії загинули 20 дітей.

Раніше у Радбез ООН внесли проект резолюції щодо газової атаки в Сирії.