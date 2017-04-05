МИД Украины прокомментировало возможное применение химического оружия в Сирии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51116 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104891 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161449 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118826 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117943 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113312 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104787 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107212 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103695 просмотра

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МИД Украины прокомментировало возможное применение химического оружия в Сирии

МИД Украины прокомментировало возможное применение химического оружия в Сирии

Киев  •  УНН

 • 13918 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность относительно возможного применения 4 апреля 2017 химического оружия в районе населенного пункта Хан Шайхун на юге провинции Идлиб в Сирии и выступило за необходимость введения Советом безопасности срочных мер согласно главе VII Устава ООН, передает УНН со ссылкой на пресс- службу министерства.

“Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено в связи с сообщениями о возможном применении 4 апреля 2017 химического оружия в районе населенного пункта Хан Шайхун на юге провинции Идлиб в Сирии, которое привело к значительным жертвам среди гражданского населения”, — говорится в сообщении.

Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права и должно быть строго осуждено. Лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности.

“Решительно осуждая применение химического оружия, Украина ожидает результатов расследования, которое будет проведено миссией Организации по запрещению химического оружия для установлению фактов”, — отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, в условиях растущих вызовов и угроз международному миру и безопасности полное выполнение и укрепление международных режимов нераспространения оружия массового уничтожения и запрета отдельных его видов должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества.

“Последовательно выступаем за неукоснительное соблюдение положений ключевых международно-правовых документов в этой области, включая Конвенцию 1993 года о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КХО) и Женевский протокол 1925 года о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов, стороной которых является Украина”, — отмечается в документе

В МИД подчеркнули, что как непостоянный член Совета безопасности ООН Украина выступает за необходимость принятия Советом безопасности мер согласно главы VII Устава ООН в ответ на нарушение КХЗ и резолюции СБ ООН 2118 (2013).

Как сообщал УНН 5 апреля, вследствие возможной химической атаки в Сирии погибли 20 детей.

Ранее в Совбез ООН внесли проект резолюции по газовой атаке в Сирии.

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