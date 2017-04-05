МИД Украины прокомментировало возможное применение химического оружия в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность относительно возможного применения 4 апреля 2017 химического оружия в районе населенного пункта Хан Шайхун на юге провинции Идлиб в Сирии и выступило за необходимость введения Советом безопасности срочных мер согласно главе VII Устава ООН, передает УНН со ссылкой на пресс- службу министерства.
“Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено в связи с сообщениями о возможном применении 4 апреля 2017 химического оружия в районе населенного пункта Хан Шайхун на юге провинции Идлиб в Сирии, которое привело к значительным жертвам среди гражданского населения”, — говорится в сообщении.
Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права и должно быть строго осуждено. Лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности.
“Решительно осуждая применение химического оружия, Украина ожидает результатов расследования, которое будет проведено миссией Организации по запрещению химического оружия для установлению фактов”, — отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства.
Как отмечается, в условиях растущих вызовов и угроз международному миру и безопасности полное выполнение и укрепление международных режимов нераспространения оружия массового уничтожения и запрета отдельных его видов должно оставаться главным приоритетом для международного сообщества.
“Последовательно выступаем за неукоснительное соблюдение положений ключевых международно-правовых документов в этой области, включая Конвенцию 1993 года о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КХО) и Женевский протокол 1925 года о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов, стороной которых является Украина”, — отмечается в документе
В МИД подчеркнули, что как непостоянный член Совета безопасности ООН Украина выступает за необходимость принятия Советом безопасности мер согласно главы VII Устава ООН в ответ на нарушение КХЗ и резолюции СБ ООН 2118 (2013).
Как сообщал УНН 5 апреля, вследствие возможной химической атаки в Сирии погибли 20 детей.
Ранее в Совбез ООН внесли проект резолюции по газовой атаке в Сирии.