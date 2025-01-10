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"Обидва лідери зараз перебувають у хорошому контакті"- МЗС про відносити Трампа і Зеленського

"Обидва лідери зараз перебувають у хорошому контакті"- МЗС про відносити Трампа і Зеленського

Київ • УНН

 • 25696 перегляди

Речник МЗС повідомив про хороші відносини між Зеленським і Трампом та їхні попередні зустрічі. Очікується нова особиста зустріч президентів після інавгурації для обговорення важливих питань.

Міністерство закордонних справ України заявило, що президент України Володимир Зеленський і новообраний президент США Дональд Трамп підтримують хороші відносини. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Деталі 

Речник МЗС наголосив, що очікують, що зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом відбудеться вже після інавгурації новообраного президента США. Крім того, він наголосив про хороші відносини двох президентів.

"Обидва лідери зараз перебувають у хорошому контакті. Минулого року вони провели дві особисті зустрічі в Нью-Йорку 20 і 7 вересня, а потім разом з президентом Макроном у Парижі 7 грудня, а також провели кілька телефонних розмов. Одна з них відбулася одразу після перемоги на виборах президента Трампа.

Ми навіть не беремо до уваги їхні попередні контакти під час першої адміністрації президента Трампа. Отже, вони підтримують тісний діалог, і ми впевнені, що під час особистої зустрічі після інавгурації вони матимуть можливість і шанс обговорити все детально, і саме цього ми з нетерпінням чекаємо і сподіваємося побачити",—заявив Тихий.

Нагадаємо 

Речник МЗС прокоментував інформацію про підготовку зустрічі Трампа з путіним, зазначивши, що це не нова ініціатива. Україна очікує на зустріч Трампа із Зеленським після інавгурації для спільної роботи заради миру.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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