"Обидва лідери зараз перебувають у хорошому контакті"- МЗС про відносити Трампа і Зеленського

Міністерство закордонних справ України заявило, що президент України Володимир Зеленський і новообраний президент США Дональд Трамп підтримують хороші відносини. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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Речник МЗС наголосив, що очікують, що зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом відбудеться вже після інавгурації новообраного президента США. Крім того, він наголосив про хороші відносини двох президентів.

"Обидва лідери зараз перебувають у хорошому контакті. Минулого року вони провели дві особисті зустрічі в Нью-Йорку 20 і 7 вересня, а потім разом з президентом Макроном у Парижі 7 грудня, а також провели кілька телефонних розмов. Одна з них відбулася одразу після перемоги на виборах президента Трампа.

Ми навіть не беремо до уваги їхні попередні контакти під час першої адміністрації президента Трампа. Отже, вони підтримують тісний діалог, і ми впевнені, що під час особистої зустрічі після інавгурації вони матимуть можливість і шанс обговорити все детально, і саме цього ми з нетерпінням чекаємо і сподіваємося побачити",—заявив Тихий.

Нагадаємо

Речник МЗС прокоментував інформацію про підготовку зустрічі Трампа з путіним, зазначивши, що це не нова ініціатива. Україна очікує на зустріч Трампа із Зеленським після інавгурації для спільної роботи заради миру.