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"Оба лидера сейчас находятся в хорошем контакте" - МИД о отношениях Трампа и Зеленского

"Оба лидера сейчас находятся в хорошем контакте" - МИД о отношениях Трампа и Зеленского

Киев  •  УНН

 • 7263 просмотра

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Представитель МИД сообщил о хороших отношениях между Зеленским и Трампом и их предыдущих встречах. Ожидается новая личная встреча президентов после инаугурации для обсуждения важных вопросов.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что президент Украины Владимир Зеленский и вновь избранный президент США Дональд Трамп поддерживают хорошие отношения. Об этом заявил представитель МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали 

Представитель МИД подчеркнул, что ожидают, что встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом состоится уже после инаугурации вновь избранного президента США. Кроме того, он подчеркнул о хороших отношениях двух президентов.

"Оба лидера сейчас находятся в хорошем контакте. В прошлом году они провели две личные встречи в Нью-Йорке 20 и 7 сентября, а затем вместе с президентом Макроном в Париже 7 декабря, а также провели несколько телефонных разговоров. Один из них состоялся сразу после победы на выборах президента Трампа.

Мы даже не принимаем во внимание их предыдущие контакты во время первой администрации президента Трампа. Таким образом, они поддерживают тесный диалог, и мы уверены, что во время личной встречи после инаугурации они будут иметь возможность и шанс обсудить все детально, и именно этого мы с нетерпением ждем и надеемся увидеть", - заявил Тихий.

Напомним 

Представитель МИД прокомментировал информацию о подготовке встречи Трампа с путиным, отметив, что это не новая инициатива. Украина ожидает встречи Трампа с Зеленским после инаугурации для совместной работы ради мира.

Алина Волянская

Алина Волянская

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