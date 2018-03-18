МЗС Польщі закликало Росію припинити анексію Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Польщі закликало Російську Федерацію припинити анексію Криму та відмовитися від використання сили як засобу здійснення зовнішньої політики. Про це йдеться в заяві на сайті польського МЗС, передає УНН.
“Ми виражаємо суворий протест проти дій Росії по відношенню до України. Ми виступаємо за повагу до територіальної цілісності України та розглядаємо Крим частиною української держави. Разом з демократичною міжнародною спільнотою ми знову закликаємо Росію зупинити окупацію Криму та відмовитися від своєї стратегії використання сили як засобу здійснення зовнішньої політики”, — зазначили в МЗС.
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У міністерстві зазначили, що така стратегія Росії сприяє збільшенню нестабільності глобального порядку безпеки та може призвести до подальшого загострення напруженості у міжнародних відносинах.
“Ми не можемо прийняти політику насильства та залякування в Росії, в тому числі проти кримських національних меншин. Якщо Росія не повернеться до дотримання норм міжнародного права, вона відчує болісні наслідки санкцій та ізоляції”, — йдеться в повідомленні.