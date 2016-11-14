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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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МЗС Польщі отримали від України дипноту через спалений український прапор

МЗС Польщі отримали від України дипноту через спалений український прапор

Київ • УНН

 • 9150 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ Польщі отримали дипломатичну ноту від України через спалений український прапор. Про це речниця МЗС Польщі Йоанна Вайда повідомила на своїй сторінці Twitter, передає УНН.

"МЗС підтверджує, що отримав сьогодні дипломатичну ноту української сторони. Поліція проводить розслідування і вивчає обставини подій 11.11", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліція Варшави розпочала розслідувати факт спалення прапора України та збирати докази у цій справі.

Як повідомляв УНН, 11 листопада під час проведення Маршу незалежності у Варшаві було спалено український прапор.

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