МИД Польши получил от Украины дипноту через сожженный украинский флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Польши получил дипломатическую ноту от Украины через сожженный украинский флаг. Об этом пресс-секретарь МИД Польши Йоанна Вайда сообщила на своей странице Twitter, передает УНН.
"МИД подтверждает, что получил сегодня дипломатическую ноту от украинской стороны. Полиция проводит расследование и изучает обстоятельства событий 11.11", - говорится в сообщении.
Напомним, полиция Варшавы начала расследовать факт сожжения флага Украины и собирать доказательства по этому делу .
Как сообщал УНН, 11 ноября во время проведения Марша независимости в Варшаве был сожжен украинский флаг.