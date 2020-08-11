МЗС Білорусі відреагував на заяви інших країн про вибори в республіці

“З урахуванням ряду заяв, що прозвучали з європейських столиць, хочемо підкреслити, що нам не байдужа реакція наших зарубіжних партнерів на хід і результати президентських виборів в Білорусі. Звичайно, ми уважно за нею стежимо”, — йдеться у заяві МЗС РБ.

У зовнішньополітичному відомстві подякували іншим країнам щодо заяв “про підтримку суверенітету і незалежності Республіки Білорусь”. “Ці принципи святі для будь-якої держави. А для нас сьогодні — особливо”, — відзначили в МЗС РБ.

Нагадаємо, раніше Міністри закордонних справ країн Північної Європи та Балтії звернулися зі спільною заявю до влади Білорусі і наголосили на своїй стурбованості щодо фізичних травм демонстрантів.

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Як повідомляв УНН, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль і водометів для розгону протестуючих. Відомо про поранених і затриманих.

У ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, в результаті якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід “коктейлі Молотова” і почали зводити барикади.

Тим часом, білорусів закликали виходити на вулиці, в мережі навіть була поширена стратегія протесту. Зазначимо, що у зв’язку з протестами в Мінську закрили сім станцій метро.