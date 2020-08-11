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Голови МЗС восьми країн звернулися з заявою до влади Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Міністри закордонних справ країн Північної Європи та Балтії звернулися зі спільною заявю до влади Білорусі і наголосили на своїй стурбованості щодо фізичних травм демонстрантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС Латвії.

“У контексті подій у Білорусі міністри закордонних справ Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції глибоко стурбовані насильством проти післявиборчих демонстрацій у відповідь на повідомлення про широку фальсифікацію результатів виборів. Ми дуже стурбовані повідомленнями про фізичні травми демонстрантів”, — йдеться у заяві.

У заяві зазначається, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня 2020 року не відповідали міжнародним зобов’язанням Білорусі та всесвітньо відомим стандартам демократії та верховенства права та не були вільними та справедливими.

“Ми закликаємо владу Білорусі припинити переслідування політичних супротивників, негайно звільнити всіх несправедливо затриманих та поважати права та свободи людини. Ми закликаємо уряд Білорусі негайно взяти участь у відкритому політичному обміні думками з опозицією, щоб уникнути подальшого насильства. Ми залишаємось відданими підтримці народу Білорусі і надалі будемо уважно слідкувати за подіями”, — йдеться у заяві.

Нагадаємо, у Білорусі через протести в лікарнях з різними видами травм опинились 200 людей. Повідомляється, що одна людина загинула до огляду лікарями.

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