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4 марта, 13:25 • 105570 просмотра

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Главы МИД восьми стран обратились с заявлением к власти Беларуси

Главы МИД восьми стран обратились с заявлением к власти Беларуси

Киев  •  УНН

 • 15527 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Министры иностранных дел стран Северной Европы и Балтии обратились с совместным заявлением к властям Беларуси и подчеркнули свою обеспокоенность в отношении физических травм демонстрантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Латвии.

“В контексте событий в Беларуси министры иностранных дел Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции глубоко обеспокоены насилием против демонстраций в ответ на сообщение о широкой фальсификации результатов выборов. Мы очень обеспокоены сообщениями о физических травмах демонстрантов”, — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что президентские выборы в Беларуси 9 августа 2020 года не соответствовали международным обязательствам Беларуси и всемирно известным стандартам демократии и верховенства права и не являлись свободными и справедливыми.

“Мы призываем власти Беларуси прекратить преследование политических противников, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека. Мы призываем правительство Беларуси немедленно принять участие в открытом политическом обмене мнениями с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего насилия. Мы остаемся преданными поддержке народа Беларуси и в дальнейшем будем внимательно следить за событиями”, — говорится в заявлении.

Напомним, в Беларуси из-за протестов в больницах с различными видами травм оказались 200 человек. Сообщается, что один человек погиб обзору врачами.

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