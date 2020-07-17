МВФ сподівається, що новий голова НБУ збереже незалежність банку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Міжнародний валютний фонд привітав у четвер призначення Кирила Шевченка новим головою Національного банку України, і сподівається, що він збереже незалежність банку. Про це повідомляє УНН із посилання на Reuters.
"Важливо, щоб незалежність національного банку та високий рівень професіоналізму зберігалися при новому керівнику", - сказано у повідомленні.
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Нагадаємо, Верховна Рада Україна ухвалила проект постанови №3857 про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України, поданий Президентом Володимиром Зеленським.