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19 березня, 18:42 • 103311 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 147590 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 122828 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 137027 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 140586 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 126924 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 178005 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125992 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125558 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124378 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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МВФ сподівається, що новий голова НБУ збереже незалежність банку

МВФ сподівається, що новий голова НБУ збереже незалежність банку

Київ • УНН

 • 15429 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Міжнародний валютний фонд привітав у четвер призначення Кирила Шевченка новим головою Національного банку України, і сподівається, що він збереже незалежність банку. Про це повідомляє УНН із посилання на Reuters.

"Важливо, щоб незалежність національного банку та високий рівень професіоналізму зберігалися при новому керівнику", - сказано у повідомленні.

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Нагадаємо, Верховна Рада Україна ухвалила проект постанови №3857 про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України, поданий Президентом Володимиром Зеленським. 

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