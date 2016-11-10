МВФ пообіцяв всебічну допомогу НАЗК при перевірці активів українських декларантів за кордоном - Н.Корчак
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міжнародний валютний фонд пообіцяв всебічну допомогу НАЗК при перевірці майнових та фінансових активів українських декларантів за межами держави. Про це на своїй сторінці Facebook повідомила глава НАЗК Наталія Корчак, передає УНН.
"МВФ вважає, що головна увага НАЗК стосовно перевірок декларацій має бути до чиновників з найвищого ешелону влади.
Відтак, Міжнародний валютний фонд пообіцяв всебічну допомогу при перевірці майнових та фінансових активів українських декларантів за межами держави", - повідомила Н.Корчак.
Крім того, представники МВФ побачили певну непослідовність у деклараціях деяких українських топ-посадовців: статки, про які писала міжнародна преса, наразі чомусь відсутні в електронному Реєстрі.
"За словами представника МВФ, система е-декларування є значним досягненням України, і мало хто вірив, що це можливо. Чимала кількість міжнародників до цього часу висловлюють здивування, що система запрацювала. З огляду на це, і для міжнародної спільноти, і для українського суспільства, вкрай важливий сьогодні превентивний фактор, який має спрацювати внаслідок рішення щодо тих, хто проігнорував свій обов’язок оприлюднити інформацію про майно.
З огляду на, м’яко кажучи, незацікавленість деяких вітчизняних високопосадовців у повноцінній роботі Нацагентства, зокрема в проведенні перевірок щодо законності набутих статків, припускаю, що співпраця з міжнародними антикорупційними організаціями стане чи не головним інструментом у викритті нечесних на руку українських чиновників", - наголосила вона.
Як повідомляв УНН, НАЗК веде переговори з ГПУ для участі її представників в обшуках е-декларантів.