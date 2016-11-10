МВФ пообещал всестороннюю помощь НАПК при проверке активов украинских декларантов за рубежом - Н.Корчак

"МВФ считает, что главное внимание НАПК в проверках деклараций должно быть к чиновникам из самого высокого эшелона власти.

Поэтому Международный валютный фонд пообещал всестороннюю помощь при проверке имущественных и финансовых активов украинских декларантов за пределами государства", - сообщила Н.Корчак.

Кроме того, представители МВФ увидели определенную непоследовательность в декларациях некоторых украинских топ-чиновников: состояние, о котором писала международная пресса, пока почему-то отсутствуют в электронном Реестре.

"По словам представителя МВФ, система электронного декларирования является значительным достижением Украины, и мало кто верил, что это возможно. Немалое количество международников до сих пор выражают удивление, что система заработала. Учитывая это, и для международного сообщества, и для украинского общества, крайне важен сегодня превентивный фактор, который должен сработать в результате решения в отношении тех, кто проигнорировал свою обязанность обнародовать информацию об имуществе.

Учитывая, мягко говоря, незаинтересованность некоторых отечественных чиновников в полноценной работе Нацагентства, в частности в проведении проверок законности приобретенных состояний, предполагаю, что сотрудничество с международными антикоррупционными организациями станет едва ли не главным инструментом в раскрытии нечестных на руку украинских чиновников", - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, НАПК ведет переговоры с ГПУ для участия ее представителей в обысках е-декларантов.