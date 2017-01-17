Музеї окупованого Криму вирішили оскаржити судове рішення про повернення Україні "скіфського золота"

“Отже, новина з Амстердаму. Наші захисники отримали звістку від судового приставу щодо наміру кримських музеїв подавати на апеляцію. Процедурно вони (музеі) мають кілька тижнів аби "висловити“ всі свої "фє“ щодо рішення першого суду.

Це фактично означає початок процесу оскарження рішення окружного суду та, відповідно, артефакти залишатимуться в сховищах музею Аларда Пірсона”, — написала вона.

Як повідомив УНН, 14 грудня, суд в Амстердамі прийняв рішення повернути “скіфське золото” Україні.