Музеи оккупированного Крыма решили обжаловать судебное решение о возвращении Украине "скифского золота"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Музеи оккупированного Крыма решили подать апелляцию на решение суда Амстердама о возвращении "скифского золота" Украина. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, передает УНН.
"Итак, новость из Амстердама. Наши защитники получили известие от судебного пристава о намерении крымских музеев подавать на апелляцию. Процедурно они (музеи) имеют несколько недель чтобы "выразить" все свои "фе" по решению первого суда.
Это фактически означает начало процесса обжалования решения окружного суда и, соответственно, артефакты будут оставаться в хранилищах музея Аларда Пирсона ", - написала она.
Как сообщил УНН, 14 грудня, суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украины .