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Можливі пуски "Кинджалів": ПС ЗСУ попередили про зліт одразу шести МіГ-31К

Можливі пуски "Кинджалів": ПС ЗСУ попередили про зліт одразу шести МіГ-31К

Київ • УНН

 • 23370 перегляди

Військово-повітряні сили України попередили про масштабну повітряну тривогу через зліт шести російських винищувачів МіГ-31К, деякі з яких потенційно можуть нести балістичні ракети повітряного базування "Кинжал".

Повітряні Сили ЗСУ попередили про масштабну повітряну тривогу в Україні через зліт одразу шести МіГ-31К. Про це пише УНН з посиланням заяву ПС ЗСУ. 

Деталі 

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). (...) Всього зафіксовано зліт шести МіГ-31К! Із ае "Саваслейка" - 4, із Астрахані - 2!

- йдеться в заяві Повітряних сил. 

Також у ПС ЗСУ попередили, що можливі пуски аеробалістичних ракет "Кинджал". 

В результаті удару по аеродрому "Бельбек" Україна могла пошкодити винищувачі МіГ-31 - Defense Express15.05.24, 14:17 • 100656 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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