Можливі пуски "Кинджалів": ПС ЗСУ попередили про зліт одразу шести МіГ-31К
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України попередили про масштабну повітряну тривогу через зліт шести російських винищувачів МіГ-31К, деякі з яких потенційно можуть нести балістичні ракети повітряного базування "Кинжал".
Повітряні Сили ЗСУ попередили про масштабну повітряну тривогу в Україні через зліт одразу шести МіГ-31К. Про це пише УНН з посиланням заяву ПС ЗСУ.
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Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). (...) Всього зафіксовано зліт шести МіГ-31К! Із ае "Саваслейка" - 4, із Астрахані - 2!
Також у ПС ЗСУ попередили, що можливі пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".
В результаті удару по аеродрому "Бельбек" Україна могла пошкодити винищувачі МіГ-31 - Defense Express15.05.24, 14:17 • 100656 переглядiв