МОЗ закликало звертатись на "гарячу лінію" всім тим, кому відмовили у тестуванні на COVID-19

"Ми отримуємо повідомлення від населення про те, що їм відмовляють у проведенні тестування. Хочу звернутися зараз до всіх медиків, також до всіх громадян, які потребують чи мають підстави для проведення тестувань - на нашому сайті Міністерства охорони здоров’я, також на сайтах обласних державних адміністрацій - є "гарячі лінії". Про кожну відмову в тестуванні, будь ласка, повідомляйте на "гарячі лінії", - сказав Віктор Ляшко.

Він зазначив, що МОЗ на національному та регіональному рівні буде разом із спеціалістами розглядати кожне таке звернення для того, щоб максимально забезпечити проведення тестувань всім, хто підпадає під алгоритм тестування.

Нагадаємо, в Україну окремим літаком прибуде 100 тис. ПЛР-тестів.