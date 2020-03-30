Минздрав призвал обращаться на "горячую линию" всем тем, кому отказали в тестировании на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Части пациентов отказывают в проведении тестирования на COVID-19. Им рекомендуют обращаться на "горячую линию" и сообщать об отказе. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Мы получаем сообщения от населения о том, что им отказывают в проведении тестирования. Хочу обратиться сейчас ко всем медикам, также ко всем гражданам, которые нуждаются или имеют основания для проведения тестирований - на нашем сайте Министерства здравоохранения, а также на сайтах областных государственных администраций - есть "горячие линии". О каждом отказе в тестировании, пожалуйста, сообщайте на "горячие линии", - сказал Ляшко.
Он отметил, что Минздрав на национальном и региональном уровне будет вместе со специалистами рассматривать каждое такое обращение для того, чтобы максимально обеспечить проведение тестирований всем, кто подпадает под алгоритм тестирования.
Напомним, в Украине отдельным самолетом прибудет 100 тыс. ПЦР-тестов.