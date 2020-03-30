Минздрав призвал обращаться на "горячую линию" всем тем, кому отказали в тестировании на COVID-19

"Мы получаем сообщения от населения о том, что им отказывают в проведении тестирования. Хочу обратиться сейчас ко всем медикам, также ко всем гражданам, которые нуждаются или имеют основания для проведения тестирований - на нашем сайте Министерства здравоохранения, а также на сайтах областных государственных администраций - есть "горячие линии". О каждом отказе в тестировании, пожалуйста, сообщайте на "горячие линии", - сказал Ляшко.

Он отметил, что Минздрав на национальном и региональном уровне будет вместе со специалистами рассматривать каждое такое обращение для того, чтобы максимально обеспечить проведение тестирований всем, кто подпадает под алгоритм тестирования.

Напомним, в Украине отдельным самолетом прибудет 100 тыс. ПЦР-тестов.