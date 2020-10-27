МОЗ: у день виборів з дільниць госпіталізували 50 осіб, одна людина померла
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У день місцевих виборів, 25 жовтня, з виборчих дільниць до лікарень госпіталізували 50 людей, одна людина померла. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Громадського радіо, передає УНН.
“Зареєстровано 250 викликів "швидкої“ до дільниць, 50 людей шпиталізували, одна людина померла через зупинку серця до приїзду "швидкої”, — повідомив заступник голови МОЗ.
Також Ляшко розповів про дотримання членами дільниць та виборцями протиепідемічних вимог.
“Загалом вибори відбулися із дотриманням протиепідемічних норм, прописаними у постанові Кабміну. Грубих порушень не було. Найчастіше порушення на виборчих дільницях — це недотримання соціальної дистанції та відсутність щитків у членів виборчих комісій”, — зазначив головний санлікар.
За словами Ляшка, місцеві вибори не повинні призвести до сплеску коронавірусної хвороби.
Нагадаємо, Громадянська мережа “Опора” відзначила, що держава не виконала повноцінно свою роль щодо проведення протикоронавірусних заходів під час організації проведення дня голосування на місцевих виборах.