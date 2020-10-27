Минздрав: в день выборов с участков госпитализировали 50 человек, один человек умер
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В день местных выборов, 25 октября, с избирательных участков в больницы госпитализировали 50 человек, один человек умер. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Общественного радио, передает УНН.
"Зарегистрировано 250 вызовов "скорой" на участки, 50 человек госпитализированы, один человек умер из-за остановки сердца до приезда "скорой", - сообщил заместитель главы Минздрава.
Также Ляшко рассказал о соблюдении членами участков и избирателями противоэпидемических требований.
"В целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм, прописанными в постановлении Кабмина. Грубых нарушений не было. Чаще всего нарушения на избирательных участках - это несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий", - отметил главный санврач.
По словам Ляшко, местные выборы не должны привести к всплеску коронавирусной болезни.
Напомним, Гражданская сеть "Опора" отметила, что государство не выполнило полноценно свою роль по проведению противокоронавирусных мероприятий при организации проведения дня голосования на местных выборах.