МОЗ роз'яснив, коли потрібна нотаріальна копія медичного витягу
Київ • УНН
Міністерство охорони здоров'я пояснило, що нотаріальне засвідчення витягу з рішення експертної команди не є обов'язковим для отримання пільг та виплат. Заклад охорони здоров'я може видати два примірники документа безкоштовно.
У якому разі вимоги нотаріально засвідченого витягу є актуальними, та чи надає заклад охорони здоров'я другий примірник документа.
Про це інформує МОЗ, передає УНН.
Щодо питань необхідності нотаріально засвідченої копії витягу, у контексті отримання людиною пільг та виплат, слід зважати на наступне:
Законодавство не містить випадків, в яких використовується виключно нотаріально засвідчена копія витягу з рішення.
В багатьох випадках подання паперових документів поступово відходить у минуле. Перш ніж звертатися до нотаріуса, варто уточнити, чи дійсно потрібне нотаріальне засвідчення витягу.
Важливо знати, що не потрібна нотаріальна копія витягу:
- для отримання пільг,
- статусів,
- пенсій,
- соціальних виплат.
Якщо є потреба у другому примірнику документа, його можна отримати безпосередньо в закладі охорони здоров’я без додаткових витрат і процедур.
Також зазначається, що експертна команда може виготовити два примірники витягу і передати їх особі або уповноваженому представнику.
Але це рекомендується вказати під час оцінювання, - у разі, якщо людина має намір передати витяг з рішення експертної команд до певних органів чи установ.
Щодо копій витягів та їх належного оформлення.
Для цього документ має відповідати таким вимогам:
- усі сторінки повинні бути пронумеровані у встановленому порядку,
- витяг має бути прошитий (прошнурований), щоб унеможливити внесення змін,
- на останньому аркуші має бути засвідчувальний напис: «Прошито і пронумеровано аркушів»,
- також підпис, дата та печатка закладу охорони здоров’я.
В Україні розширили перелік причин для встановлення інвалідності: що відомо24.02.25, 20:12 • 54970 переглядiв