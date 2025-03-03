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МОЗ роз'яснив, коли потрібна нотаріальна копія медичного витягу

Київ • УНН

 • 24530 перегляди

Міністерство охорони здоров'я пояснило, що нотаріальне засвідчення витягу з рішення експертної команди не є обов'язковим для отримання пільг та виплат. Заклад охорони здоров'я може видати два примірники документа безкоштовно.

МОЗ роз'яснив, коли потрібна нотаріальна копія медичного витягу

У якому разі вимоги нотаріально засвідченого витягу є актуальними, та чи надає заклад охорони здоров'я другий примірник документа. 

Про це інформує МОЗ, передає УНН.

Щодо питань необхідності нотаріально засвідченої копії витягу, у контексті отримання людиною пільг та виплат, слід зважати на наступне:

Законодавство не містить випадків, в яких використовується виключно нотаріально засвідчена копія витягу з рішення.

В багатьох випадках подання паперових документів поступово відходить у минуле. Перш ніж звертатися до нотаріуса, варто уточнити, чи дійсно потрібне нотаріальне засвідчення витягу. 

Важливо знати, що не потрібна нотаріальна копія витягу:

  • для отримання пільг,
    • статусів,
      • пенсій,
        • соціальних виплат.

          Якщо є потреба у другому примірнику документа, його можна отримати безпосередньо в закладі охорони здоров’я без додаткових витрат і процедур.

          Також зазначається, що експертна команда може виготовити два примірники витягу і передати їх особі або уповноваженому представнику.

          Але це рекомендується вказати під час оцінювання, - у разі, якщо людина має намір передати витяг з рішення експертної команд до певних органів чи установ.

          Щодо копій витягів та їх належного оформлення.

          Для цього документ має відповідати таким вимогам:

          • усі сторінки повинні бути пронумеровані у встановленому порядку,
            • витяг має бути прошитий (прошнурований), щоб унеможливити внесення змін,
              • на останньому аркуші має бути засвідчувальний напис: «Прошито і пронумеровано аркушів»,
                • також підпис, дата та печатка закладу охорони здоров’я.

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