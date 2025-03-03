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Минздрав разъяснил, когда нужна нотариальная копия медицинской выписки

Киев • УНН

 • 24529 просмотра

Министерство здравоохранения объяснило, что нотариальное заверение выписки из решения экспертной команды не является обязательным для получения льгот и выплат. Учреждение здравоохранения может выдать два экземпляра документа бесплатно.

Минздрав разъяснил, когда нужна нотариальная копия медицинской выписки

В каком случае требования нотариально заверенной выписки актуальны, и предоставляет ли учреждение здравоохранения второй экземпляр документа. 

Об этом информирует Минздрав, передает УНН.

По вопросам необходимости нотариально заверенной копии выписки, в контексте получения человеком льгот и выплат, следует учитывать следующее:

Законодательство не содержит случаев, в которых используется исключительно нотариально заверенная копия выписки из решения.

Во многих случаях подача бумажных документов постепенно уходит в прошлое. Прежде чем обращаться к нотариусу, стоит уточнить, действительно ли требуется нотариальное заверение выписки. 

Важно знать, что не нужна нотариальная копия выписки:

  • для получения льгот,
  • статусов,
  • пенсии,
  • социальных выплат.

Если есть потребность во втором экземпляре документа, его можно получить непосредственно в учреждении здравоохранения без дополнительных затрат и процедур.

Также отмечается, что экспертная команда может изготовить два экземпляра выписки и передать их лицу или уполномоченному представителю.

Но это рекомендуется указать во время оценивания, - в случае, если человек намерен передать выписку из решения экспертной команды в определенные органы или учреждения.

Относительно копий выписок и их надлежащего оформления.

Для этого документ должен соответствовать следующим требованиям:

  • все страницы должны быть пронумерованы в установленном порядке,
  • выписка должна быть прошита (прошнурована), чтобы сделать невозможным внесение изменений,
  • на последнем листе должна быть удостоверяющая надпись: «Прошито и пронумеровано листов»,
  • также подпись, дата и печать учреждения здравоохранения.

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Игорь Тележников

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