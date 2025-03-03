Минздрав разъяснил, когда нужна нотариальная копия медицинской выписки
Киев • УНН
Министерство здравоохранения объяснило, что нотариальное заверение выписки из решения экспертной команды не является обязательным для получения льгот и выплат. Учреждение здравоохранения может выдать два экземпляра документа бесплатно.
В каком случае требования нотариально заверенной выписки актуальны, и предоставляет ли учреждение здравоохранения второй экземпляр документа.
Об этом информирует Минздрав, передает УНН.
По вопросам необходимости нотариально заверенной копии выписки, в контексте получения человеком льгот и выплат, следует учитывать следующее:
Законодательство не содержит случаев, в которых используется исключительно нотариально заверенная копия выписки из решения.
Во многих случаях подача бумажных документов постепенно уходит в прошлое. Прежде чем обращаться к нотариусу, стоит уточнить, действительно ли требуется нотариальное заверение выписки.
Важно знать, что не нужна нотариальная копия выписки:
- для получения льгот,
- статусов,
- пенсии,
- социальных выплат.
Если есть потребность во втором экземпляре документа, его можно получить непосредственно в учреждении здравоохранения без дополнительных затрат и процедур.
Также отмечается, что экспертная команда может изготовить два экземпляра выписки и передать их лицу или уполномоченному представителю.
Но это рекомендуется указать во время оценивания, - в случае, если человек намерен передать выписку из решения экспертной команды в определенные органы или учреждения.
Относительно копий выписок и их надлежащего оформления.
Для этого документ должен соответствовать следующим требованиям:
- все страницы должны быть пронумерованы в установленном порядке,
- выписка должна быть прошита (прошнурована), чтобы сделать невозможным внесение изменений,
- на последнем листе должна быть удостоверяющая надпись: «Прошито и пронумеровано листов»,
- также подпись, дата и печать учреждения здравоохранения.
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