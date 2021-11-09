Москва заявила про випадки "ксенофобії" та "утиски" російськомовних у Казахстані

Деталі

“Окремі випадки (прояви ксенофобії) багато в чому є продуктом застосування ззовні спеціальних інформаційних методик, спрямованих на культивування містечкового націоналізму і дискредитацію співпраці з Росією”, — йдеться в статті.

У публікації не уточнюється, про які конкретні випадки йдеться. В останні місяці ЗМІ повідомляли про декілька інцидентів, пов’язаних з проявом агресії на національному ґрунті і насильством по відношенню до російськомовних громадян в Казахстані. Резонанс викликали і так звані мовні патрулі, організатори яких в жорсткій формі вимагали від російськомовних співгромадян спілкуватися казахською мовою.

“Рівень двосторонніх відносин з Нур-Султаном дозволяє по кожному тривожному випадку оперативно вживати спільних заходів, — пише далі Лавров. — Для цього задіємо прямі канали зв’язку — по лінії МЗС, органів правопорядку та юстиції, а також адміністрацій президентів. Ведеться злагоджена робота неурядового сектору, експертної та журналістської спільноти двох країн”.

За його словами"російськомовна громада у Казахстані і казахстанська у Росії служать потужними сполучними ланками“. “Обидві сторони прекрасно розуміють, наскільки важлива об’єднавча місія російської мови. За конституцією Республіки Казахстан російська мова наділена статусом офіційної і використовується нарівні з казахською. Бачу в цьому величезний плюс для казахстанської молоді, що зв’язує своє життя і роботу з Росією і простором СНД в цілому. Продовжимо надавати багатопланову підтримку школам, професійним і вищим навчальним закладам Казахстану, які здійснюють підготовку педагогів і фахівців зі знанням російської мови”, — обіцяє Сергій Лавров.

Згадка про випадки утиску російськомовних громадян — єдиний гострий пасаж, що завершує статтю російського міністра. В цілому ж публікація витримана в надзвичайно позитивному тоні. У ній серед іншого йдеться про нібито “духовну близькість росіян і казахстанців”, “дбайливо збережених традиціях дружби, взаємодопомоги і взаєморозуміння”, “багатовікової історії відносин, що зв’язує братні народи Росії і Казахстану”.

Контекст

Тим часом Москва вже не в перший раз за останній час посилає Нур-Султану сигнали щодо проблеми “утиски російськомовних громадян і російської мови”.

Так, в ході брифінгу 3 листопада офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що в Росії “уважно стежать за будь-якими проявами нетерпимості за національною ознакою на побутовому рівні” в Казахстані. З її коментаря випливало: російська влада розраховує, що влада Казахстану буде припиняти такі явища.

“З керівництвом Казахстану ми єдині (тут не повинно бути ніяких сумнівів) в тому, щоб нарощувати спільні зусилля з профілактики та реагування на такі прояви, вести адресну роботу з молоддю двох країн, взаємодіяти по лінії вчених і експертів, використовувати всі можливі ресурси, задіяти весь потенціал”, — заявила Марія Захарова.