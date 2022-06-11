Москва ставить ультиматум: або ми, або РПЦ – Єпіфаній пояснив, чому ПЦУ не має діалогу з Папою Римським

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 46689 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 94889 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 131645 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 182961 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 179222 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 175332 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 151031 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116455 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109337 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 314986 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

1 квітня, 17:23 • 25203 перегляди

У Дії тимчасово призупинено подання декларацій: чому

1 квітня, 17:34 • 22731 перегляди

Зеленський обговорив із главою МЗС Литви налагодження спільного виробництва дронів

1 квітня, 18:11 • 14433 перегляди

росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

1 квітня, 18:13 • 20749 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 19989 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 189916 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 314997 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 574923 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 518021 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 718005 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 53044 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 94350 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121892 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144796 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 158253 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Москва ставить ультиматум: або ми, або РПЦ – Єпіфаній пояснив, чому ПЦУ не має діалогу з Папою Римським

Москва ставить ультиматум: або ми, або РПЦ – Єпіфаній пояснив, чому ПЦУ не має діалогу з Папою Римським

Київ • УНН

 • 580772 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Православна Церква України (ПЦУ) наразі не має діалогу з Папою Римським. Як пояснив в інтерв’ю НВ митрополит Єпіфаній, це пов’язано з тим, що Папський престол традиційно поглядає у бік Російської православної церкви (РПЦ), а Москва ставить їм ультиматуми, передає УНН.

Цитата

“Поки що ми на маємо офіційного діалогу, бо між Римом та Москвою протягом десятиліть існують добрі стосунки. Ми не проти цього, але хочемо теж, як українська церква, мати стосунки з Римо-католицькою церквою”, – заявив Єпіфаній.

Він зазначив, що Москва ставить певний ультиматум - якщо буде спілкування з ПЦУ, то тоді не буде спілкування Риму та РПЦ.

В той же час, ПЦУ має добрі стосунки не на найвищому рівні - з представниками Папи, з єпископатом Римо-католицької церкви в Польщі і завжди добрі відносини з українськими католиками. Митрополит зазначив, що церква поступово розвиває ці стосунки, але є багато тих, хто не бажає цього спілкування.

Доповнення

Раніше Папа Римський Франциск хотів домовитися про зустріч з президентом рф володимиром путіним у Москві, щоб спробувати зупинити війну в Україні. Однак до Києва він візит не планував.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,717.10
Золото
$3,157.70
Tesla
$268.93
Brent
$74.58
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,879.16