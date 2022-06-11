Москва ставить ультиматум: або ми, або РПЦ – Єпіфаній пояснив, чому ПЦУ не має діалогу з Папою Римським
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Православна Церква України (ПЦУ) наразі не має діалогу з Папою Римським. Як пояснив в інтерв’ю НВ митрополит Єпіфаній, це пов’язано з тим, що Папський престол традиційно поглядає у бік Російської православної церкви (РПЦ), а Москва ставить їм ультиматуми, передає УНН.
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“Поки що ми на маємо офіційного діалогу, бо між Римом та Москвою протягом десятиліть існують добрі стосунки. Ми не проти цього, але хочемо теж, як українська церква, мати стосунки з Римо-католицькою церквою”, – заявив Єпіфаній.
Він зазначив, що Москва ставить певний ультиматум - якщо буде спілкування з ПЦУ, то тоді не буде спілкування Риму та РПЦ.
В той же час, ПЦУ має добрі стосунки не на найвищому рівні - з представниками Папи, з єпископатом Римо-католицької церкви в Польщі і завжди добрі відносини з українськими католиками. Митрополит зазначив, що церква поступово розвиває ці стосунки, але є багато тих, хто не бажає цього спілкування.
Доповнення
Раніше Папа Римський Франциск хотів домовитися про зустріч з президентом рф володимиром путіним у Москві, щоб спробувати зупинити війну в Україні. Однак до Києва він візит не планував.