Москва ставить ультиматум: або ми, або РПЦ – Єпіфаній пояснив, чому ПЦУ не має діалогу з Папою Римським

Цитата

“Поки що ми на маємо офіційного діалогу, бо між Римом та Москвою протягом десятиліть існують добрі стосунки. Ми не проти цього, але хочемо теж, як українська церква, мати стосунки з Римо-католицькою церквою”, – заявив Єпіфаній.

Він зазначив, що Москва ставить певний ультиматум - якщо буде спілкування з ПЦУ, то тоді не буде спілкування Риму та РПЦ.

В той же час, ПЦУ має добрі стосунки не на найвищому рівні - з представниками Папи, з єпископатом Римо-католицької церкви в Польщі і завжди добрі відносини з українськими католиками. Митрополит зазначив, що церква поступово розвиває ці стосунки, але є багато тих, хто не бажає цього спілкування.

Доповнення

Раніше Папа Римський Франциск хотів домовитися про зустріч з президентом рф володимиром путіним у Москві, щоб спробувати зупинити війну в Україні. Однак до Києва він візит не планував.



