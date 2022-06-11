Москва ставит ультиматум: либо мы, либо РПЦ – Епифаний объяснил, почему у ПЦУ нет диалога с Папой Римским

Цитата

“Пока мы не имеем официального диалога, потому что между Римом и Москвой в течение десятилетий существуют хорошие отношения. Мы не против этого, но хотим тоже, как украинская церковь, иметь отношения с Римско-католической церковью”, – заявил Епифаний.

Он отметил, что Москва ставит определенный ультиматум – если будет общение с ПЦУ, то тогда не будет общения Рима и РПЦ.

В то же время, ПЦУ имеет хорошие отношения не на самом высоком уровне – с представителями Папы, с епископатом Римско-католической церкви в Польше и хорошие отношения с украинскими католиками. Митрополит отметил, что церковь постепенно развивает эти отношения, но есть многие, кто не желает этого общения.

Дополнение

Ранее Папа Римский Франциск хотел договориться о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, чтобы попытаться остановить войну в Украине. Однако в Киев он визит не планировал.



