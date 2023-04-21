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москва намагається отримати час для перегрупування, цього не можна допустити - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. москва намагається отримати час, щоб перегрупуватися, знайти нову зброю та продовжити агресію. Цього не можна допустити. Мир має стати безальтернативним, і саме тому Україна закликає всі сумлінні держави приєднатися до глобальних зусиль щодо реалізації української формули миру. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту і народу Мексики, пише УНН.

Цитата

"Нині, коли росія відчуває своє ослаблення та наближення своєї поразки на полі бою, москва знову намагається обманути світ своїм лицемірством й отримати час, щоб перегрупуватися, знайти нову зброю та продовжити агресію. Цього не можна допустити", - сказав Зеленський, якого цитують в ОП.

Деталі

Президент наголосив, що світ і наше прагнення миру сильніші, ніж будь-який агресор.

"Мир має стати безальтернативним. Саме тому зло має програти. Саме тому ми звертаємося до світу за підтримкою. Саме тому ми закликаємо всі сумлінні держави приєднатися до глобальних зусиль щодо реалізації української формули миру", - підкреслив Зеленський.

Глава держави запросив країну "обрати, який пункт формули миру дає Мексиці змогу проявити лідерство". "Щиро бажаю вам миру! Запрошую разом працювати заради безпеки наших народів і безпеки світу загалом", - підсумував він.

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