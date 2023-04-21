москва пытается получить время для перегруппировки, этого нельзя допустить - Зеленский

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. москва пытается получить время, чтобы перегруппироваться, найти новое оружие и продолжить агрессию. Этого нельзя допустить. Мир должен стать безальтернативным, и именно поэтому Украина призывает все добросовестные государства присоединиться к глобальным усилиям по реализации украинской формулы мира. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту и народу Мексики, пишет УНН.

Цитата

"Сейчас, когда россия чувствует свое ослабление и приближение своего поражения на поле боя, москва снова пытается обмануть мир своим лицемерием и получить время, чтобы перегруппироваться, найти новое оружие и продолжить агрессию. Этого нельзя допустить", - сказал Зеленский, которого цитируют в ОП.

Детали

Президент подчеркнул, что мир и наше стремление к миру сильнее, чем любой агрессор.

"Мир должен стать безальтернативным. Именно поэтому зло должно проиграть. Именно поэтому мы обращаемся к миру за поддержкой. Именно поэтому мы призываем все добросовестные государства присоединиться к глобальным усилиям по реализации украинской формулы мира", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства пригласил страну "выбрать, какой пункт формулы мира дает Мексике возможность проявить лидерство". "Искренне желаю вам мира! Приглашаю вместе работать ради безопасности наших народов и безопасности мира в целом", - подытожил он.

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