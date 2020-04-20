Московський суд "скоротив" до 1,5 року колонії термін активісту Котову
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Мосміськсуд в понеділок під час перегляду справи призначив активісту Костянтину Котов нове покарання у вигляді 1,5 року колонії за "неодноразові порушення правил проведення мітингу". Про це повідомила адвокат активіста Марія Ейсмонт на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"... вирок скасувати. Скарги задовольнити частково - рік і 6 місяців", - написала Ейсмонт.
Нагадаємо, у січні Конституційний суд Росії ухвалив переглянути вирок активістові Костянтину Котову, який був визнаний винним за статтею 212.1 КК РФ і засуджений до чотирьох років колонії за неодноразові порушення на мітингах.
Як повідомляв УНН, Костянтин Котов — 34-річний московський опозиційний активіст, який виходив з одиничними пікетами проти політичних репресій і поліцейського свавілля. Він також допомагав захопленим російськими силовиками українським морякам і вимагав обміну утримуваними особами між Росією й Україною.
З березня по серпень активіста неодноразово затримувала російська поліція. Востаннє його затримали 10 серпня в центрі Москви під час акції на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Московської міської думи. За версією звинувачення, підсудний брав участь у ній, тримаючи в руках плакат, скандуючи гасла і роздаючи інтерв’ю.
5 вересня Костянтин Котов був засуджений на чотири роки позбавлення волі.