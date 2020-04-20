Московский суд "сократил" к 1,5 года колонии срок активисту Котову
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Мосгорсуд в понедельник во время пересмотра дела назначил активисту Константину Котов новое наказание в виде 1,5 года колонии за "неоднократные нарушения правил проведения митинга". Об этом сообщила адвокат активиста Мария Эйсмонт на своей странице в Facebook, передает УНН.
"... приговор отменить. Жалобы удовлетворить частично - год и 6 месяцев", - написала Эйсмонт.
Напомним, в январе Конституционный суд России решил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
Как сообщал УНН, Константин Котов - 34-летний московский оппозиционный активист, который выходил с единичными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал захваченным российскими силовиками украинским морякам и требовал обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
С марта по август активиста неоднократно задерживала российская полиция. Последний раз его задержали 10 августа в центре Москвы во время акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы. По версии обвинения, подсудимый участвовал в нем, держа в руках плакат, скандируя лозунги и раздавая интервью.
5 сентября Константин Котов был осужден на четыре года лишения свободы.