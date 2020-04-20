Московский суд "сократил" к 1,5 года колонии срок активисту Котову

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 33802 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 78893 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101728 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127999 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128682 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 171962 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121669 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104924 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103065 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Московский суд "сократил" к 1,5 года колонии срок активисту Котову

Московский суд "сократил" к 1,5 года колонии срок активисту Котову

Киев  •  УНН

 • 13972 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Мосгорсуд в понедельник во время пересмотра дела назначил активисту Константину Котов новое наказание в виде 1,5 года колонии за "неоднократные нарушения правил проведения митинга". Об этом сообщила адвокат активиста Мария Эйсмонт на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... приговор отменить. Жалобы удовлетворить частично - год и 6 месяцев", - написала Эйсмонт.

Напомним, в январе Конституционный суд России решил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.

Как сообщал УНН, Константин Котов - 34-летний московский оппозиционный активист, который выходил с единичными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Он также помогал захваченным российскими силовиками украинским морякам и требовал обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

С марта по август активиста неоднократно задерживала российская полиция. Последний раз его задержали 10 августа в центре Москвы во время акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы. По версии обвинения, подсудимый участвовал в нем, держа в руках плакат, скандируя лозунги и раздавая интервью.

5 сентября Константин Котов был осужден на четыре года лишения свободы.

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