Москаль повідомив про відкриття справи проти Геруса
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження проти голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса. Про це у своєму Facebook написав колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, передає УНН.
Він уточнив, що кримінальне провадження проти Геруса відкрите за рішенням суду.
"Вона (Венедиктова - ред.) таки зареєструвала кримінальне провадження щодо Андрія Геруса, який разом із подільниками з НКРЕКП та підставних фірм організував нову масштабну схему з викачування державних і комунальних грошей з залученням "Укрзалізниці" та "Київтеплоенерго", - пише Москаль.
Він додав, що Офіс Генпрокурора має виконати ще одне рішення - Печерського районного суду, яке зобов'язує прокурорів зареєструвати провадження щодо державної зради, вчиненої Герусом. Скан-копію відповідної судової ухвали Москаль опублікував у своєму Facebook.
Нагадаємо, відставки Геруса вимагають шахтарі. Вони звинувачують його у “зраді” і нанесенні їм збитків через відкриття імпорту електроенергії з РФ. За Геруса був змушений виправдовуватися Президент.