Морякам судна "Норд" загрожує штраф за спробу виїхати до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Членам екіпажу затриманого судна “Норд” загрожує штраф за спробу незаконно залишити Україну. Про це повідомляє видання "Радіо Свобода", посилаючись на слова речника Держприкордонслужби Олега Слободяна, передає УНН.
“Вони фактично скоїли правопорушення. Воно ніяких обмежень в праві пересування або у праві виїзду за кордон не передбачає. Ми сумніваємося, що російські паспорти були видані на законних підставах. Документи ми вилучили і склали протоколи про адміністративне правопорушення. Їм загрожує штраф. Буде його стягнуто чи ні, вирішуватиме суд”, — сказав Слободян.
Як повідомляв УНН, ще два моряки, яким все ж вдалось виїхати до Білорусі, уже потрапили до Російської Федерації.
Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд” під прапором РФ.
Капітан судна “Норд” і члени суднокоманди надали для перевірки недійсні суднові (вантажні) та паспортні документи, видані органами на тимчасово окупованій території, діяльність яких є незаконною. Наразі на судно “Норд” накладено арешт. Капітану судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 35 тис. 240 грн застави. 10 квітня капітана було випущено з-під варти під заставу.
Міністерство закордонних справ РФ напередодні вручило тимчасовому повіреному в справах України в Росії ноту протесту у зв’язку із затриманням рибальського судна “Норд”, яке Москва вважає своїм.