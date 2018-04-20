Морякам судна "Норд" грозит штраф за попытку уехать в РФ

"Они фактически совершили правонарушение. Оно никаких ограничений в праве передвижения или в праве выезда за границу не предусматривает. Мы сомневаемся, что российские паспорта были выданы на законных основаниях. Документы мы изъяли и составили протоколы об административном правонарушении. Им грозит штраф. Будет его взыскано или нет, будет решать суд", - сказал Слободян.

Как сообщал УНН, еще два моряка, которым все же удалось выехать в Беларусь, уже попали в Российскую Федерацию.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконной. Сейчас на судно "Норд" наложен арест. Капитану судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога. 10 апреля капитан был выпущен из-под стражи под залог.

Министерство иностранных дел РФ накануне вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.