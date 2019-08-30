Морська вода на пляжах Одеси відповідає нормам – міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Морська вода на пляжах Одеси відповідає гігієнічним вимогам. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Одеської міської ради.
"За інформацією Одеського обласного лабораторного центру міністерства охорони здоров’я України, за результатами моніторингових лабораторних досліджень якості морської води в місцях масового відпочинку, проби морської води, які відібрані 27 серпня 2019 року у визначених контрольних точках на пляжах Одеси, за санітарно-мікробіологічними показниками відповідають гігієнічним вимогам", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що вода на пляжах Одеси, а саме на пляжах 10, 13, 16 станцій В.Фонтану, "Аркадія" та "Відрада" не відповідала санітарним нормам.