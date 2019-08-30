Морская вода на пляжах Одессы соответствует нормам – горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Морская вода на пляжах Одессы соответствует гигиеническим требованиям. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.
"По информации Одесского областного лабораторного центра министерства здравоохранения Украины, по результатам мониторинговых лабораторных исследований качества морской воды в местах массового отдыха, пробы морской воды, отобранных 27 августа 2019 года в определенных контрольных точках на пляжах Одессы по санитарно-микробиологическим показателям соответствуют гигиеническим требованиям", - говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что вода на пляжах Одессы, а именно на пляжах 10, 13, 16 станций Б.Фонтана, "Аркадия" и "Отрада" не соответствовала санитарным нормам.