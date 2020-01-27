Монголія закрила кордон з Китаєм через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Монголії підвищили запобіжні заходи безпеки через поширення коронавірусу: закриті пункти перетину кордону з Китаєм, а також всі навчальні та дошкільні заклади. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве монгольске видання Montsame.
Повідомляється, що в неділю, 26 січня, Кабмін Монголії провів позапланове засідання для обговорення запобіжних заходів безпеки через поширення коронавірусу.
"Було вирішено закрити пункти перетину кордону з Китаєм для автотранспортних засобів та пішоходів, починаючи з понеділка, 27 січня", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що немає підтверджених випадків коронавірусу в Монголії, однак через близькість до Китаю, існує висока загроза його поширення.
"Кабінет міністрів наказав закрити всі університети, вищі навчальні заклади та центри професійної підготовки, а також міжнародний дитячий табір Найрамдал до 2 березня 2020 року. 24 січня, у п’ятницю, Державна комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про закриття всіх шкіл та дитячих садків в країні з 27 січня 2020 року по 2 березня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час карантину навчання у школах та дитячих садках буде відбуватись онлайн та за допомогою телекурсів.
"Кабінет міністрів зобов’язав скасувати всі види громадських зборів, включно з діяльністю навчальних центрів, кіберігрових центрів, громадських екскурсій, дитячих майданчиків для ігор, автошкіл, тощо", - вказано у повідомленні.
Також вказано, що Кабмін Монголії видав розпорядження придбати все необхідне медичне обладнання для лікарень, а за допомогою резервного фонду будуть фінансувати закупівлю ліків та зарплати для медичних представників. В національному центрі інфекційних хвороб Монголії в Улан-Баторі встановили 150 додаткових ліжок. Сьогодні, 27 січня, в Монголію доставлять обладнання з Японії для виявлення вірусу.
Зазначається, що в Ухані проживає 31 монгольський студент. Їх відвезуть у Монголію
Нагадаємо, стали відомі подробиці поширення нового коронавірусу в Китаї: за добу кількість хворих, у яких підозрюють коронавірус 2019-nCoV збільшилась вдвічі, до 6 тис. осіб, а серед хворих на коронавірус – дев’ятимісячне немовля. Окрім того, під час карантину 5 мільйонів жителів Уханю покинули місто на новорічні свята.