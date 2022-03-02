Монастирський заявив, що Софія Київська, як і інші святині, під захистом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що Софійський собор, як інші святині, будуть захищати, повідомляє УНН з посиланням на інтерв'ю очільника МВС журналістам, яке він дав у соборі.
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“Ми всі будемо захищати ключові символи нашого світу, нашої цивілізації, тому що Софія це не лише святиня України - це святиня світова. Тому ми однозначно зробимо все, щоб вона залишилась”, - заявив міністр.
Нагадаємо
Українська греко-католицька церква отримала інформацію про те, що російські війська готують авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі — собору Софії Київської. Цю інформацію підтвердив і міністр культури. Україна звернулася до ЮНЕСКО із закликом втрутися у ситуацію.