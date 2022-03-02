Монастырский заявил, что София Киевская, как и другие святыни, под защитой

Детали

“Мы все будем защищать ключевые символы нашего мира, нашей цивилизации, потому что София это не только святыня Украины - это мировая святыня. Поэтому мы однозначно сделаем все, чтобы она осталась", - заявил министр.

Напомним

Украинская греко-католическая церковь получила информацию о том, что российские войска готовят авиаудар по самой главной святыни украинского народа со времен Киевской Руси — собора Софии Киевской. Эту информацию подтвердил и министр культуры. Украина обратилась к ЮНЕСКО с призывом вмешаться в ситуацию.