МОН: у 2017 році стипендії планують збільшити на 34,4%

За даними відомства, з 50% студентів, які отримуватимуть стипендії, планується, що 43% отримуватимуть академічні стипендії за рейтинговою системою, а соціальну отримуватимуть 7% студентів. Так, стипендію отримуватимуть не всі студенти з усередненою четвіркою та трійками за сесію, а ті, що посіли найвищі місця в рейтингу, складеному вишами. При цьому, у Міністерстві передбачають, що на 90% місце в рейтингу визначатиме навчальна успішність, а на 10% — критерії, що визначить ВНЗ.

“Зараз в проекті бюджету закладено 2,978 млрд грн на соціальні стипендії та 2 млрд грн на академічні стипендії. Ми ж пропонуємо, перекинути 1,7 млрд грн з соціальних стипендій на академічні, що дозволить не лише повністю профінансувати збільшені соціальні стипендії, а й забезпечити виплату збільшених стипендій майже для половини студентів”, — зазначила міністр освіти Лілія Гриневич.

Так, для ВНЗ III-IV рівня акредитації мінімальна стипендія становитиме 1100 грн, що на 33,4% більше, ніж в минулому році. При цьому, відмінники отримуватимуть стипендію на 72,9% більше ніж зараз — 1600 грн.

Водночас, для ВНЗ I-II рівня акредитації, і для ПТНЗ збільшення мінімальної стипендії також передбачається на 33,4%. Таким чином, мінімальна стипендія для студентів ВНЗ I-II рівня акредитації становитиме 830 грн, а для учнів ПТНЗ — 415 грн.

При цьому, більш ніж на 100% планується збільшення стипендії для кращих студентів, що навчаються на складних спеціальностях, зокрема, йдеться про природничо-математичні педагогічні спеціальності та інші математичні, природничі та інженерні спеціальності. Для них стипендія у ВНЗ III-IV рівня акредитації становитиме 2036 грн, у ВНЗ I-II рівня акредитації — 1536 грн.

Водночас, заступник міністра фінансів С.Марченко зазначив, що Міністерство фінансів вже зараз дає згоду на перерозподіляння видатків з соціальних стипендій на академічні у розмірі 1,4 млрд, а для перерозподіл в обсягах 1,7 млрд грн для початку потрібно побачити розрахунки. В свою чергу МОН представило алгоритм, за яким здійснюватиметься перехід від чинної системи стипендійного забезпечення до нової.

Водночас, С.Марченко додав, що робота над проектом постанови ведеться оперативно і затримки з переходом на нову систему стипендій бути не повинно. Однак, за його словами, важливо, щоб Верховна Рада України вчасно прийняла бюджет на наступний рік, оскільки без цього документу нові правила діяти не почнуть.