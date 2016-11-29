МОН: у 2017 році стипендії планують збільшити на 34,4%

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 79943 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 95505 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 96090 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 100295 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 109555 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 163481 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 74062 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 159669 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111256 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69851 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.5м/с
44%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 12435 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 15565 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 13111 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 11766 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 16656 перегляди
Публікації

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 1086 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 79922 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 163466 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 183488 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 159658 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 100128 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 102344 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 46658 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 49822 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 64284 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

МОН: у 2017 році стипендії планують збільшити на 34,4%

Київ • УНН

 • 13252 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Планується, що в 2017 році стипендії отримуватимуть 50% студентів, при цьому мінімальна стипендія збільшиться на 34,4%, а підвищена на 72,9%. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

МОН: у 2017 році стипендії планують збільшити на 34,4%

За даними відомства, з 50% студентів, які отримуватимуть стипендії, планується, що 43% отримуватимуть академічні стипендії за рейтинговою системою, а соціальну отримуватимуть 7% студентів. Так, стипендію отримуватимуть не всі студенти з усередненою четвіркою та трійками за сесію, а ті, що посіли найвищі місця в рейтингу, складеному вишами. При цьому, у Міністерстві передбачають, що на 90% місце в рейтингу визначатиме навчальна успішність, а на 10% — критерії, що визначить ВНЗ.

“Зараз в проекті бюджету закладено 2,978 млрд грн на соціальні стипендії та 2 млрд грн на академічні стипендії. Ми ж пропонуємо, перекинути 1,7 млрд грн з соціальних стипендій на академічні, що дозволить не лише повністю профінансувати збільшені соціальні стипендії, а й забезпечити виплату збільшених стипендій майже для половини студентів”, — зазначила міністр освіти Лілія Гриневич.

Так, для ВНЗ III-IV рівня акредитації мінімальна стипендія становитиме 1100 грн, що на 33,4% більше, ніж в минулому році. При цьому, відмінники отримуватимуть стипендію на 72,9% більше ніж зараз — 1600 грн.

Водночас, для ВНЗ I-II рівня акредитації, і для ПТНЗ збільшення мінімальної стипендії також передбачається на 33,4%. Таким чином, мінімальна стипендія для студентів ВНЗ I-II рівня акредитації становитиме 830 грн, а для учнів ПТНЗ — 415 грн.

При цьому, більш ніж на 100% планується збільшення стипендії для кращих студентів, що навчаються на складних спеціальностях, зокрема, йдеться про природничо-математичні педагогічні спеціальності та інші математичні, природничі та інженерні спеціальності. Для них стипендія у ВНЗ III-IV рівня акредитації становитиме 2036 грн, у ВНЗ I-II рівня акредитації — 1536 грн.

Водночас, заступник міністра фінансів С.Марченко зазначив, що Міністерство фінансів вже зараз дає згоду на перерозподіляння видатків з соціальних стипендій на академічні у розмірі 1,4 млрд, а для перерозподіл в обсягах 1,7 млрд грн для початку потрібно побачити розрахунки. В свою чергу МОН представило алгоритм, за яким здійснюватиметься перехід від чинної системи стипендійного забезпечення до нової.

Водночас, С.Марченко додав, що робота над проектом постанови ведеться оперативно і затримки з переходом на нову систему стипендій бути не повинно. Однак, за його словами, важливо, щоб Верховна Рада України вчасно прийняла бюджет на наступний рік, оскільки без цього документу нові правила діяти не почнуть.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$65.10
Bitcoin
$85,486.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,248.24
Ethereum
$1,640.59