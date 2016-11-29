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МОН: в 2017 году стипендии планируют увеличить на 34,4%

Киев • УНН

 • 13252 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Планируется, что в 2017 году стипендии будут получать 50% студентов, при этом минимальная стипендия увеличится на 34,4%, а повышенная на 72,9%. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

МОН: в 2017 году стипендии планируют увеличить на 34,4%

По данным ведомства, из 50% студентов, которые будут получать стипендии, планируется, что 43% будут получать академические стипендии по рейтинговой системе, а социальную будут получать 7% студентов. Так, стипендию будут получать не все студенты с усредненной четверкой и тройками за сессию, а те, что заняли высокие места в рейтинге, составленном вузами. При этом, в Министерстве предполагают, что на 90% место в рейтинге будет определять успеваемость, а на 10% — критерии, которые определит ВУЗ.

“Сейчас в проекте бюджета заложено 2,978 млрд грн на социальные стипендии и 2 млрд грн на академические стипендии. Мы же предлагаем, перебросить 1,7 млрд грн из социальных стипендий на академические, что позволит не только полностью профинансировать возросшие социальные стипендии, а и обеспечить выплату увеличенных стипендий почти для половины студентов”, — отметила министр образования Лилия Гриневич.

Так, для ВУЗОВ III-IV уровня аккредитации минимальная стипендия составит 1100 грн, что на 33,4% больше, чем в прошлом году. При этом, отличники будут получать стипендию на 72,9% больше чем сейчас — 1600 грн.

В то же время, для ВУЗОВ I-II уровня аккредитации и ПТУ увеличение минимальной стипендии также предполагается на 33,4%. Таким образом, минимальная стипендия для студентов ВУЗОВ I-II уровня аккредитации составит 830 грн, а для учащихся ПТУ — 415 грн.

При этом, более чем на 100% планируется увеличение стипендии для лучших студентов, обучающихся на сложных специальностях, в частности, речь идет о естественно-математических педагогических специальностях и других математических и инженерных специальностях. Для них стипендия в ВУЗАХ III-IV уровня аккредитации составит 2036 грн, в ВУЗАХ I-II уровня аккредитации — 1536 грн.

В то же время, заместитель министра финансов С.Марченко отметил, что Министерство финансов уже сейчас дает согласие на перераспределение расходов с социальных стипендий на академические в размере 1,4 млрд, а для перераспределения в объемах 1,7 млрд грн для начала нужно увидеть расчеты. В свою очередь МОН представило алгоритм, по которому будет осуществляться переход от действующей системы стипендиального обеспечения к новой.

С.Марченко добавил, что работа над проектом постановления ведется оперативно и задержки с переходом на новую систему стипендий быть не должно. Однако, по его словам, важно, чтобы Верховная Рада своевременно приняла бюджет на следующий год, поскольку без этого документа новые правила действовать не начнут.

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