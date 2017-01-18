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МОН працює над запровадженням кодифікації підручників для дітей з особливими освітніми потребами

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Міносвіти працює над запровадженням кодифікації підручників Для забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами. Планується, що під час маркування підручників замість діагнозу писатиметься спеціальний код, який вказуватиме, для яких категорій дітей написано та підготовано книгу. Про це УНН повідомили у прес-службі МОН.

“Для нас важливо створити комфортні умови для навчання дітей з усієї України. Вже давно ведеться дискусія про те, що дітям не обов’язково і навіть шкідливо вказувати на те, що вони мають діагноз, який може обмежити їхні можливості на самореалізацію. Ми прагнемо, щоб зростаючи, кожна українська дитина була відкритою до можливостей навколишнього світу. Для цього потрібно акцентувати увагу дітей на їхніх можливостях та талантах, а не на недоліках”, — зазначив заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей.

Зокрема, з огляду на термінологію Конвенції ООН “Про права осіб з інвалідністю”, було змінено слова в назві постанови та далі по документу “, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку” замінили словами “з особливими освітніми потребами”, слово “вадами” замінили словом “порушеннями”, означення діагнозу “розумово відсталі діти” замінили на “діти з порушеннями розумового розвитку”.

Зазначені зміни дають змогу трансформувати найменування вищезазначених означень не лише в постанові, а й при маркуванні документації, підручників тощо.

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