МОН работает над внедрением кодификации учебников для детей с особыми образовательными потребностями

"Для нас важно создать комфортные условия для обучения детей со всей Украины. Уже давно ведется дискуссия о том, что детям не обязательно и даже вредно указывать на то, что они имеют диагноз, который может ограничить их возможности на самореализацию. Мы стремимся, чтобы вырастая, каждый украинский ребенок был открыт к возможностям окружающего мира. Для этого нужно акцентировать внимание детей на их возможностях и талантах, а не на недостатках", - отметил заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей.

В частности, учитывая терминологию Конвенции ООН "О правах лиц с инвалидностью", были изменены слова в названии постановления и дальше по документу, "которые нуждаются в коррекции физического и (или) умственного развития" заменили словами "с особыми образовательными потребностями", слово "недостатками" заменили словом "нарушениями", определение диагноза "умственно отсталые дети" заменили на "дети с нарушениями умственного развития".

Указанные изменения дают возможность трансформировать наименования вышеупомянутых определений не только в постановлении, но и при маркировке документации, учебников и тому подобное.