Молдова повинна відмовитися від армії - Додон
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент Молдови Ігор Додон заявив, що країна має відмовитися від збройних сил. Про це він сказав у інтерв’ю російській "Незалежній газеті", передає УНН.
"...армія нам не потрібна. Молдова — нейтральна країна, тому в ній не повинно бути збройних сил — ні на лівому, ні на правому берегах Дністра. З ким нам воювати?" - сказав Додон.
Він також додав, що для об’єднання країни потрібен нейтралітет, визнаний міжнародними гравцями.
Як повідомляв УНН, 7 листопада Президент Молдови Ігор Додон провів зустріч з єврокомісаром з питань торгівлі Сессіль Мальмстрем. Сторони обговорили співробітництво між Молдовою і ЄС, а також можливість підвищити деякі експортні квоти на молдавські товари.