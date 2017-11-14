Молдова повинна відмовитися від армії - Додон

"...армія нам не потрібна. Молдова — нейтральна країна, тому в ній не повинно бути збройних сил — ні на лівому, ні на правому берегах Дністра. З ким нам воювати?" - сказав Додон.

Він також додав, що для об’єднання країни потрібен нейтралітет, визнаний міжнародними гравцями.

Як повідомляв УНН, 7 листопада Президент Молдови Ігор Додон провів зустріч з єврокомісаром з питань торгівлі Сессіль Мальмстрем. Сторони обговорили співробітництво між Молдовою і ЄС, а також можливість підвищити деякі експортні квоти на молдавські товари.